In Mexiko werden zurzeit vorrangig Senioren, Bundespersonal und Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen geimpft.

dpa/Antonio Nava

Mexiko-Stadt. Auch in Mexiko wird nach einer strengen Impfreihenfolge geimpft. Zwei jungen Männern gelang es aber, diese mit etwas Geschick zu umgehen.

Zwei Männer haben sich in Mexiko als Senioren verkleidet und so Corona-Impfungen erschlichen. Die beiden hatten sich die Haare und Augenbrauen weiß gefärbt und waren mit gefälschten Ausweisen vor zwei Wochen zu einer Impfstätte in Mexiko-St