Die Deutschen vertrauen den Medien so sehr wie noch nie.

Sven Hoppe/dpa/Symbolfoto

Mainz. In der Pandemie wollen sich viele Bürger gut und verlässlich informieren. Das fördert laut einer Studie das Vertrauen in die Medien.

Das Vertrauen in Medien ist in Deutschland einer Langzeitstudie zufolge am Ende des Corona-Jahres 2020 deutlich gewachsen.56 Prozent der Befragten gaben im November und Dezember an, voll und ganz beziehungsweise eher Medien zu vertrauen, we