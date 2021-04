Bleibt Thomas Gottschalk bei DSDS? Was sagt er selbst, was treibt Bohlen?

Gottschalk in der DSDS-Kulisse.

TVNOW/Stefan Gregorowius

Berlin. Was kommt nach Gottschalks Einsätzen in der DSDS-Jury? In der "Bild" äußert sich der Entertainer zu seinen Plänen.

Für zwei Live-Shows war Thomas Gottschalk bei "Deutschland sucht den Superstar" eingesprungen. Nach Dieter Bohlens Aus hatte er sich für das Halbfinale und dann noch einmal für das Finale der 18. Staffel mit einem freundlichen Lächeln in di