In Seenot geratenes Schiff sicher in Norwegen eingetroffen

Das Frachtschiff „Eemslift Hendrika“ wird vor Ålesund an Land geschleppt.

Svein Ove Ekornesvåg/NTB/dpa

Ålesund. Tagelang schaukelte der Frachter „Eemslift Hendrika“ verlassen und antriebslos in den hohen Wellen des Nordmeeres. In Norwegen rechnete man mit dem Schlimmsten. Doch der Vorfall endet glimpflich.

Der auf dem offenen Nordmeer in Seenot geratene Frachter „Eemslift Hendrika“ ist sicher in einem Hafen an der norwegischen Westküste eingetroffen.Das Schiff wurde am späten Donnerstagnachmittag an einen Kai in der Stadt Ålesund bugsiert, na