In Seenot geratenes Schiff kommt Küste gesichert näher

Das niederländische Frachtschiff „Eemslift Hendrika“ treibt ohne Besatzung vor Norwegen. Das Schiff hat rund 350 Tonnen Schweröl und 50 Tonnen Diesel an Bord.

Kystvakten/Kv Bergen/NTB/dpa

Ålesund. Tagelang schaukelte der Frachter „Eemslift Hendrika“ verlassen und antriebslos in den hohen Wellen des Nordmeeres. In Norwegen rechnete man bereits mit dem Schlimmsten. Nun naht ein Happy End.

Der auf dem offenen Nordmeer in Seenot geratene Frachter „Eemslift Hendrika“ ist einer Rettung näher gekommen. Nach Tagen ohne Besatzung und Antrieb brachten Schlepper das niederländische Schiff in gemächlichem Tempo in Richtung der Westküs