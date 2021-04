Dreister Einbrecher dringt in Arztpraxis ein – und gönnt sich erstmal ein Bier

Der Einbrecher hatte sich gewaltsam Zugang zu der Praxis verschafft. (Symbolbild)

dpa/Hauke-Christian Dittrich

Bielefeld. Am Morgen des Ostermontags erwischte ein Arzt einen biertrinkenden Einbrecher in seiner Praxis in Bielefeld.

Ein Arzt hat in seiner Praxis in Bielefeld einen Einbrecher überrascht, der ein Bier trank und offenbar Medikamente stehlen wollte. Der Mediziner habe am Ostermontag gegen sieben Uhr morgens die Praxis betreten und zunächst eine mit Medikam