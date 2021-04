Nach Ostern vermeldet das RKI weniger Corona-Neuinfektionen. Ein kurzzeitiges Phänomen?

imago images/imagebroker

Berlin. Endlich gehen die Corona-Fallzahlen zurück. Das Problem: Über Ostern wurde vielerorts ohnehin weniger getestet. Steigen in den nächsten Tagen wieder die Neuinfektionen und der Inzidenzwert?

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle in der Region Osnabrück ist am Mittwoch erneut gesunken. Es gab 65 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Die Inzidenzen in Stadt und Landkreis sind am Dienstag unter die 100er-Marke gefallen. In der Stadt