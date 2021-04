Präsidentensohn Hunter Biden bei einem Interview in der Sendung "CBS Sunday Morning".

CBS Sunday Morning/ZUMA Wire/dpa

Washington. Er musste in seinem Leben schwere Schicksalsschläge verkraften. Dann kamen die Drogen. Präsidentensohn Hunter Biden berichtet davon in einem neuen Buch.

Der Sohn von US-Präsident Joe Biden, Hunter Biden, erzählt in einem neuen Buch von seinem langen Kampf mit Alkohol und Drogen. „Ich habe auf den Straßen von Washington, D. C., Crack gekauft und in einem Hotelbungalow in Los Angeles mein eig