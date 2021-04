Ein abgestürzter Balkon hängt senkrecht an einer Hauswand. Drei Frauen und ein Kleinkind sind dreieinhalb Meter abgestürzt.

Fotokerschi.At/Werner Kerschbaum/APA/dpa

Lenzing. Plötzlich gibt der 60 Jahre alte Vorbau nach: In Österreich sind bei einem Balkon-Abbruch vier Menschen mehr als drei Meter in die Tiefe gestürzt. Ein Sachverständiger soll die Unfallursache klären.

In Österreich ist eine 55-jährige Frau beim Abbrechen eines Balkons ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden nach Angaben der Polizei verletzt.Die vier Personen waren am Montag in Lenzing im Bezirk Vöcklabruck mit dem Balkon dreiein