Glatte Straßen in Gera: nach starken Schneefällen und vorherigem Regen kam es am Morgen in Ostthüringen zu zahlreichen Behinderungen im Straßenverkehr.

Bodo Schackow/dpa-zentralbild/dpa

Berlin. Winterliche Wetterverhältnisse haben in einigen Gebieten zu teilweise glatten Straßen und einigen Unfällen geführt. Mindestens ein Mensch wurde schwer verletzt.

Schneeglätte hat am Dienstagmorgen zahlreiche Autofahrer in Teilen Deutschlands ausgebremst. Allerdings blieb es in den meisten Fällen bei Blechschäden. So ging es auf der Autobahn 5 bei Alsfeld in Hessen zwischenzeitlich gar nicht mehr vor