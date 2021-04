Deutscher Makler in New York: „Die Ampeln stehen auf Grün“

Der deutsche Luxus-Makler Sebastian Steinau auf einem Balkon am Central Park vor der Skyline von Manhattan.

Privat/Sebastian Steinau /dpa

New York. Wolkenkratzer mit Skyline-Blick oder Townhouse auf der Upper East Side: Der Immobilienmarkt New Yorks ist hart umkämpft. Mittendrin: ein deutscher Makler, der die Zukunft seiner Branche jetzt rosig sieht.

Noch ist die Corona-Krise auch in New York nicht vorbei. Aber der ImmobilienmMarkt ziehe zumindest schon wieder mächtig an, sagt Sebastian Steinau. „Das ist das Schöne an New York - es ist unheimlich dynamisch. Wenn sich die Preise auch lan