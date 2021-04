Kranwagenfahrer nach Zugunglück mit 50 Toten in Haft

Vor seiner Festnahme entschuldigte sich der Kranwagenfahrer unter Tränen bei den Angehörigen des Zugunglücks.

Taipeh. Der Mann steht in Verdacht, die Handbremse nicht richtig angezogen zu haben, wodurch der Kranwagen einen Hang hinab auf die Gleise gerollt war. Ermittler prüfen parallel ein mögliches mechanisches Versagen.

Nach dem schwersten Zugunglück in Taiwan seit Jahrzehnten mit 50 Toten drehen sich die Ermittlungen um die Frage, wie ein Baufahrzeug auf die Schienen geraten konnte. Der Kranwagen-Fahrer wurde am Sonntag in Haft genommen. Unter Tränen ents