Rebecca Mir und Massimo Sinató sind seit 2015 verheiratet.

Hamburg. Model Rebecca Mir und Tänzer Massimo Sinató erwarten ihr erstes Kind, Jetzt ist klar, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird.

Im Dezember hat Rebecca Mir via Instagram bekanntgeben, dass sie schwanger ist. Jetzt verrät das Model, dass sie einen Jungen erwartet. "I love my boys. Mommy & Daddy can‘t wait to finally meet you (Ich liebe meine Jungs. Mama