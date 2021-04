Besucher-Ansturm an Nord- und Ostseeküsten bislang ausgeblieben

Menschen sitzen am Karsamstag an der Strandpromenade von Westerland auf Sylt. Der befürchtete Besucheransturm blieb an Nord- und Ostsee in Schleswig-Holstein bislang aus.

Kiel/Hamburg. Tausende Tagestouristen an den Stränden und auf den Promenaden Schleswig-Holsteins waren befürchtet worden. Bewahrheitet hat sich das nicht. Bislang ist die Oster-Reisewelle ausgeblieben.

Der befürchtete Oster-Ansturm von Tagestouristen in Schleswig-Holstein ist vorerst ausgeblieben. Entgegen allen Erwartungen blieb die Reisewelle hin zu den Küsten und auf die Inseln im Norden Deutschlands auch am Samstag aus. Bereits am Kar