Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca ist umstritten.

dpa/Admir Buljubasic

Bremen. Nach der Entscheidung der Bundesregierung Astrazeneca nur für Menschen über 60 Jahren zu empfehlen, warnen Epidemiologen vor den Folgen.

"Wenn die geänderte Altersempfehlung für den Impfstoff von Astrazeneca zu einer weiteren Verzögerung der Impfkampagne führt, wird der Schaden dieser geänderten Empfehlung deutlich überwiegen", heißt es in einem offenen Brief an Bundeskanzle