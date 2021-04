Besucher des Clara-Zetkin-Parkes in Leipzig. Die Osterfeiertage werden durch wechselhaftes und kühles Wetter geprägt.

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Offenbach. Pünktlich zum Osterwochenende wird das Wetter wieder unfreundlicher. Mit den fast schon sommerlichen Temperaturen der vergangenen Tagen ist es vorläufig vorbei.

Nach Frühlingstagen mit T-Shirt-Wetter in Teilen Deutschlands wird es in der kommenden Woche deutlich ungemütlicher.Während es am Ostersonntag zumindest noch in der Südhälfte bei einigen Wolken sonnig bleibt, ziehen vom Norden bis zur Mitte