Die Komikerin Ilka Bessin nimmt die politischen Entscheider in Sachen Corona in Schutz.

Henning Kaiser/dpa

Berlin. Ilka Bessin möchte derzeit keine Politikerin sein und schwere Entscheidungen treffen müssen was die Pandemie angeht.

Die Komikerin Ilka Bessin möchte in der Corona-Pandemie nicht an der Stelle von Politikern Entscheidungen treffen müssen.„Ich finde das ganz schwierig, ich möchte nicht mit Frau Merkel tauschen in der heutigen Zeit“, sagte die als Kunstfigu