Dutzende Tote bei Zugunglück in Taiwan befürchtet

In diesem Bild, das aus einem von hsnews.com.tw veröffentlichten Video stammt, wird Passagieren geholfen, aus einem entgleisten Zug zu klettern.

Uncredited/hsnews.com.tw/AP/dpa

Taipeh. In Taiwan stößt ein Express-Zug mit mehr als 350 Passagieren an einem Tunnel mit einem Baustellenfahrzeug zusammen. 36 Menschen werden leblos geborgen, Dutzende sind in den Trümmern eingeschlossen.

Nach einem schweren Zugunglück in Taiwan werden Dutzende Todesopfer befürchtet. Wie die Behörden am Freitag mitteilten, wurden nach dem Bahnunfall im Landkreis Hualian 36 Menschen geborgen, bei denen zunächst keine Lebenszeichen festgestell