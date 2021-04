Coronavirus mutiert erneut in Afrika: Wo gibt es welche Virusvarianten?

Die Impfkampagne beginnt vielerorts in Afrika. Noch hat der gesamte Kontinent erst 30 Millionen Dosen erhalten.

imago images/UIG/Emmanuel Osodi

Berlin. Eine neue Corona-Mutante überrascht Afrika bei der Vorbereitung auf die dritte Welle. Welche Varianten verbreiten sich gerade weltweit besonders? Ein Überblick.

In Afrika ist laut der panafrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC eine neue Coronavariante registriert worden. Sie sei bei Reisenden aus Tansania in Angola entdeckt worden, teilte der Leiter der Africa CDC, John Nkengasong, am Donnersta