Großbrand in Abstellhalle in Düsseldorf

Insgesamt 80 Einsatzkräfte waren im Einsatz.

Gerhard Berger/TheNewshunter.com/dpa

Düsseldorf. In der Nacht gehen bei der Feuerwehr mehrere Notrufe ein. In einer Abstellhalle der Rheinbahn ragen meterhohe Flammen in die Höhe. 40 Linienbusse brennen komplett aus.

Bei einem Großbrand in einer Abstellhalle der Rheinbahn in Düsseldorf sind in der Nacht 40 Linienbusse zerstört worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte das Feuer durch einen schnellen und massiven Löscheinsatz zurückgehalten und so ein