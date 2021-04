Mehrere Ermittler besprechen sich am Tatort vor dem Bürogebäude.

Jae C. Hong/AP/dpa

Orange. In einem Bürogebäude in Südkalifornien fallen Schüsse, vier Menschen sterben. Es war bereits die dritte Tat dieses Ausmaßes in den USA in gerade mal zwei Wochen.

Ein Schütze, der in Kalifornien vier Menschen tötete, hat nach Angaben der Polizei seine Opfer gekannt.Nach dem Verbrechen in einem Bürogebäude in der Kleinstadt Orange identifizierten die Ermittler den mutmaßlichen Täter als einen 44-jähri