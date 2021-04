Menschen halten sich an der Rheinuferpromenade und den Rheinwiesen in Düsseldorf auf. Laut dem RKI breitet sich die sehr ansteckende Corona-Variante B.1.1.7 rasch in Deutschland aus.

Jonas Güttler/dpa

Berlin. In Deutschland war die sehr ansteckende, britische Corona-Variante erstmals an Heiligabend nachgewiesen worden. Gut drei Monate später hat sie die Ursprungsvariante hierzulande weitgehend verdrängt.

Die zuerst in Großbritannien entdeckte, sehr ansteckende Corona-Variante B.1.1.7 breitet sich rasch in Deutschland aus. Sie habe einen Anteil von 88 Prozent erreicht, berichtete das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwochabend mit Verweis au