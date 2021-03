Im Frühlingslook: Queen Elizabeth beim Besuch des Kriegerdenkmals für Commonwealth-Soldaten.

Steve Reigate/Daily Express/PA Wire/dpa

Englefield Green. In wenigen Wochen wird Queen Elizabeth 95. Und ihre Laune entspricht momentan dem Frühlingswetter.

Die britische Königin Elizabeth II. hat sich am Mittwoch erstmals in diesem Jahr außerhalb von Schloss Windsor gezeigt. Sie besuchte ein Kriegerdenkmal für Commonwealth-Soldaten in in Runnymede in der Grafschaft Surrey anlässlich des 100. J