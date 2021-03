Schätzung: Jeder Zweite in England hat Corona-Antikörper

Boris Johnson applaudiert, nachdem eine Krankenschwester eine Patientin im Guy's Hospital verabreicht hat.

Frank Augstein/AP POOL/dpa

London. Inzwischen haben Schätzungen zufolge mehr als 50 Prozent der Menschen in England Antikörper gegen das Coronavirus gebildet. Das liegt nicht nur an der Impfstrategie der Briten.

Mehr als die Hälfte der Menschen in England weist Schätzungen zufolge inzwischen Antikörper gegen das Coronavirus auf. Das geht aus Erhebungen der britischen Statistikbehörde ONS (Office for National Statistics) hervor, die am Dienstag verö