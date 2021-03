Martin Liebetanz-Vahldiek (links) von der Fischereibehörde und Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) eröffneten das neue Angelzentrum.

Georg Wendt/dpa

Hamburg. Das bundesweit einzigartige Zentrum bietet eine zentrale Anlaufstelle für alle Angler der Hansestadt auf 300 Quadratmetern.

An der Halbinsel Entenwerder im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort fließt die kleine Bille in die große Elbe. Wo Flüsschen und Strom aufeinandertreffen, wirbeln Strudel den Grund auf und reichern das Wasser so mit Kleinstlebewesen an. Ein r