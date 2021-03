Die Elektronenmikroskopaufnahme zeigt das Coronavirus SARS-CoV-2.

Niaid-Rml/ZUMA Wire/dpa

Genève. Im Auftrag der WHO haben Forscherinnen und Forscher in China nach dem Ursprung des Coronavirus gesucht. In ihrem Abschlussbericht stehen nun auch Schuppentiere im Fokus - und Hauskatzen.

Außer Fledermäusen sind auch Schuppentiere als möglicher Ausgangspunkt der Coronavirus-Pandemie im Visier der Forscher. Wissenschaftler empfehlen, die Schuppentiere bei der Suche nach dem Ursprung einzubeziehen.Auch Nerze und Katzen könnten