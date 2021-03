Auch zur Bekämpfung von Rassismus: Stadt will das Kiffen erlauben

Künftig soll es über 21-Jährigen erlaubt sein, bis zu 85 Gramm Cannabis für die persönliche Benutzung mit sich zu tragen.

dpa/Paul Zinken

New York. Legales kiffen soll nicht nur Geld in klamme Kassen spülen, sondern vor allem im Kampf gegen Rassismus helfen. In dieser Stadt sowie der dazugehörigen Region soll Cannabis künftig legal sein.

Wer in New York festgenommen wird, hat häufig gegen die Marihuana-Auflagen verstoßen. Nach Angaben der Bürgerrechtsorganisation ACLU von 2019 sind Delikte in Verbindung mit Cannabis der häufigste Grund, eingesperrt zu werden. Und