Die eigene Hängematte im Garten sorgt bei der ganzen Familie für Urlaubs-Gefühle. In der Hängematte lässt sich auch zuhause gut entspannen.

imago-images/alexskp

Hamburg. Auch das zweite Osterfest in Folge wird von Corona bestimmt und wirbelt Urlaubspläne durcheinander. So können Sie die Osterferien auch kreativ im heimischen Garten sinnvoll nutzen und verbringen.

Wer seinen Osterurlaub zuhause verbringen und nicht verreisen will, kann sich mit ein paar interessanten Tipps auch im eigenen Garten oder auf seinem Balkon wie im Urlaub fühlen. Zuhause ist es doch am schönsten, heißt es: In der Tat lässt