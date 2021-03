Der Milliardär Petr Kellner während des Pferdespringens CSIO Grand Prix in Prag. Kellner ist im Alter von 56 Jahren bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen.

Roman Vondrous/CTK/AP/dpa

Prag. Er galt als reichster Mann Tschechiens - nun ist Petr Kellner beim Heliskiing in Alaska ums Leben gekommen. In Deutschland wurde er mit seinem Investment in das Lausitzer Braunkohlerevier bekannt.

Der tschechische Milliardär Petr Kellner ist im Alter von 56 Jahren bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Der Unternehmer galt als reichster Tscheche.Zu dem Unglück kam es bereits am Samstag bei einer Helikopter-Skitour nahe dem