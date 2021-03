Sarah Obama in einer Aufnahme aus dem Jahr 2015. Sie war die dritte Ehefrau des Großvaters von Barack Obama.

imago images/Xinhua

Kisumu . Sarah Obama war die dritte Ehefrau von Hussein Onyango Obama. Jetzt ist die Stief-Großmutter des früheren US-Präsidenten Barack Obama im Alter von 99 Jahren gestorben.

Die Stief-Großmutter von Ex-US-Präsident Barack Obama, Sarah Obama, ist tot. Die 99-jährige sei am Montagmorgen in einem Krankenhaus im westkenianischen Kisumu gestorben, teilte ihre Tochter Marsat Onyango der Nachrichtenagentur AFP mit. We