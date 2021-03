In der Pertamina Balongan Raffinerie ist es nach einer Explosion zu einem Großbrand gekommen.

Uncredited/AP/dpa

Jakarta. Möglicherweise ein Blitzeinschlag hat ein Feuer samt Explosion in einer indonesischen Raffinerie ausgelöst. Zahlreiche Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.

Bei einem Großbrand in einer Raffinerie in Indonesien sind am Montag mindestens 20 Menschen verletzt worden.Der Brand sei kurz nach Mitternacht von einer Explosion in der Anlage in Indramayu in der Provinz West-Java ausgelöst worden, teilte