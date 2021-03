Tragischer Tod: Sächsischer Chefarzt und Corona-Held stirbt an Covid-19

Auf den Intensivstationen kümmern sich Ärzte und Pfleger auch um Corona-Patienten.

Zittau. Der Chefarzt des Zittauer Klinikums Wolfgang Eipperle ist an einer Corona-Erkrankung gestorben. Zuständig für die Innere Medizin hatte er selbst viele Corona-Patienten behandelt.

Wie die "Sächsische Zeitung" berichtet, erlag Wolfgang Eipperle am 11. März seiner Erkrankung. Eipperle war im vergangenen Jahr an das Klinikum in Zittau gekommen und hatte sich während der zweiten Corona-Welle um viele Patienten