Einigung im Streit um Cannabis-Legalisierung in New York

Cannabis liegt neben einer Pfeife. In New York soll Marihuana legalisiert werden.

Allyse Pulliam/ZUMA Wire/dpa

New York. Im US-Bundesstaat New York soll Marihuana legalisiert werden. Schätzungen zufolge könnte ein Milliarden-Markt entstehen, der auch einiges an Steuermehreinnahmen abwirft.

Nach jahrelangem Streit könnte die Legalisierung von Marihuana im US-Bundesstaat New York kurz bevorstehen.Einer Einigung zwischen Gouverneur Andrew Cuomo und Abgeordneten des staatlichen Parlaments in Albany könnte bereits die Verabschiedu