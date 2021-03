Ausflügler genießen am Starnberger See die milden Temperaturen.

Sven Hoppe/dpa

Offenbach am Main. Die erste Wochenhälfte bietet in weiten Teilen Deutschlands mildes, frühlingshaftes Wetter mit viel Sonne. Doch dann folgt der Temperatursturz.

Hoch „Nicole“ lässt von Südwesteuropa aus warme Luft nach Deutschland fließen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sieht die Temperaturen am Dienstag und am Mittwoch bei bis zu 25 Grad. Allerdings entwickelt sich die Woche in der zweiten Hälfte