Passagiere kommen auf dem Flughafen Palma de Mallorca an.

Clara Margais/dpa

Palma/Berlin. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie appellieren Politiker auf Reisen zu verzichten. Dennoch steigen viele in den Flieger.

Zum Beginn der Osterferien sind am Wochenende trotz Corona und aller Appelle zum Reiseverzicht Tausende Urlauber nach Mallorca geflogen. Am Samstag kamen 60 Flugzeuge aus Deutschland in der Inselhauptstadt Palma an, weitere 70 wurden nach A