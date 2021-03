Ein Techniker bewegt die Uhrzeiger einer 500 kg schweren Uhr.

Elise Amendola/AP/dpa

Braunschweig. „Tick-tack“, „Tick-tack“: In Deutschland und in allen EU-Mitgliedstaaten sind die Uhren um eine Stunde vorgestellt worden. Eine Entscheidung die Zeitumstellung aufzugeben ist jedoch noch nicht in Sicht.

Pünktlich um 2.00 Uhr sind heute die Uhren um eine Stunde vorgestellt worden. In Deutschland gilt damit wieder die Sommerzeit - genauso wie in allen EU-Mitgliedstaaten und auch in der Schweiz. Das Europäische Parlament stimmte zwar dafür, d