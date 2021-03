Beginn der Sommerzeit: In der Nacht sind die Uhren um eine Stunde vorgestellt worden.

imago images/Christian Ohde

Braunschweig. War das die letzte Zeitumstellung? In Deutschland sind zum Beginn der Sommerzeit um 2 Uhr die Uhren um eine Stunde vorgestellt worden.

Pünktlich um 2 Uhr sind am Sonntag die Uhren um eine Stunde vorgestellt worden. In Deutschland gilt damit wieder die Sommerzeit – genauso wie in allen EU-Mitgliedstaaten und auch in der Schweiz. Das Europäische Parlament stimmte zwar dafür,