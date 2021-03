Polizisten ermitteln an einem der Tatorte in Virginia Beach.

John C. Clark/FR171764 AP/dpa

Virginia Beach. Bei Schüssen im US-Staat Virginia sind zwei Menschen ums Leben gekommen und mehrere verletzt worden.

In der Nacht zu Samstag hätten Polizisten in Virginia Beach auf ihrer Streife Schüsse gehört und acht Verletzte gefunden, teilte die örtliche Polizei mit.Eine Frau sei am Tatort an Schussverletzungen gestorben. Kurz darauf hätten die Beamte