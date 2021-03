Kate schreibt Brief an Familie von Sarah Everard

Herzogin Kate hat einen Brief an die Angehörigen von Sarah Everard geschrieben.

-/Kensington Palace/PA Media/dpa

London. Der gewaltsame Tod von Sarah Everard hat Großbritannien erschüttert. Jetzt hat Herzogin Kate einen privaten Brief an die Angehörigen des Opfers geschrieben.

Die britische Herzogin Kate (39) hat einem Zeitungsbericht zufolge an die Angehörigen von Verbrechensopfer Sarah Everard geschrieben. „Kates Brief war zutiefst persönlich und von Herzen“, zitierte die Zeitung „Daily Mirror“ am Samstag eine