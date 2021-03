Wohngebäude stürzt in Kairo ein

Rettungskräfte durchsuchen die Trümmer eines eingestürzten Wohnhauses im Stadtteil el-Salam.

Mohamed Salah/AP/dpa

Kairo. Im Osten der ägyptischen Hauptstadt stürzt ein Gebäude mitten in der Nacht in sich zusammen. Es gibt Tote und sehr viele Verletzte.

Beim Einsturz eines Wohngebäudes in der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen und 29 weitere verletzt worden. Das neunstöckige Gebäude im Osten von Kairo stürzte in der Nacht zum Samstag in sich zusam