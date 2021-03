„Earth Hour“ in Berlin - Licht aus am Brandenburger Tor

Das Brandenburger Tor in Berlin liegt während der „Earth Hour“ im Dunkeln.

Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

Wellington. Zeichen setzen für den Schutz des Planeten: Menschen überall auf der Erde knipsen heute zu einer bestimmten Uhrzeit das Licht aus. Auch in Berlin.

Das Brandenburger Tor in Berlin war am Samstagabend als Zeichen für den Klimaschutz eine Weile in Dunkelheit gehüllt. Um 20.30 Uhr wurde die Beleuchtung während der internationalen „Earth Hour“ (Stunde der Erde) ausgeschaltet.Damit sollte e