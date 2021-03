Das Kreuzfahrtschiff „Costa Deliziosa“ fährt am Markusplatz in Venedig vorbei.

Luca Bruno/AP/dpa

Venedig. Seit Jahren regen sich die Bewohner Venedigs über die riesigen Schiffe in der Stadt auf. Nun dürfen Kreuzfahrtschiffe künftig nicht mehr im Zentrum von Venedig ankern.

Venedig will Kreuzfahrtschiffe nicht mehr so nahe an seinen historischen Stätten wie den Markusplatz ankern lassen. Die großen Schiffe sollten künftig übergangsweise vielmehr in einem Industriehafen der norditalienischen Lagunenstadt anlege