Die streitbare Theologin Uta Ranke-Heinemann ist tot.

dpa/Horst Ossinger

Essen. Mit streitbaren Thesen brachte Uta Ranke-Heinemann die katholische Kirche gegen sich auf. Am Donnerstag ist die Theologin in Essen gestorben.

Uta Ranke-Heinemann war oft die erste: Erste weibliche Schülerin etwa am zuvor rein männlich dominierten Burggymnasium in ihrer Heimatstadt Essen. Später, Anfang 1970, wird sie zur vermutlich ersten Professorin in katholischer Theologie wel