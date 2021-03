In der Entwicklung: Der Corona-Impfstoff zum Schlucken

Ein israelisches Forscher-Team arbeitet gerade an der Entwicklung einer Corona-Impfung zum Schlucken.

Symbolbild: dpa/Christin Klose

Tel Aviv. Ein israelisches Forscher-Team arbeitet derzeit an einer Corona-Impfung zum Schlucken. Die Methode böte einige Vorteile.

Während das Impfen gegen das Coronavirus in Deutschland bisher nur schleppend vorangeht, ist ein Forscher-Team aus Israel bereits in der Entwicklung einer neuen Impf-Methode: Der Schluckimpfung. Im Gespräch mit der Zeitung "The Jerusal