Über 75.000 Corona-Tote in Deutschland seit Pandemiebeginn

Ein Intensivpfleger arbeitet in Schutzausrüstung auf einer Intensivstation. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind in Deutschland mehr als 75.000 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.

Kay Nietfeld/dpa

Berlin. Die Infektionslage hatte sich zuletzt rasant verschlechtert. Nun sehen zwei Werte zur Beurteilung der Lage etwas besser aus. Die Zahl der Toten überschreitet derweil eine traurige Schwelle.

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind in Deutschland mehr als 75.000 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. So wurden bislang 75.212 Corona-Tote ans Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet, wie aus Zahlen von Mittwochmorgen hervorgeht. Zuletz