Wann dürfen wieder Konzerte gegeben werden? So oder so: Für Nena steht fest, dass bei ihr Geimpfte und Ungeimpfte gleichermaßen willkommen sind.

imago images/Future Image

Berlin. Nun also auch Nena: Die Sängerin bedankt sich öffentlich bei den Menschen, die an der "Querdenken"-Demonstration in Kassel teilgenommen haben. In ihrer Story unterlegte sie ihren Dank mit fragwürdiger Musik.

Mehr als 20.000 Menschen demonstrierten am Samstag in Kassel gegen die Corona-Auflagen. Dabei war die Veranstaltung lediglich für 6.000 Menschen erlaubt. Viele Demonstranten der "Querdenken"-Bewegung ignorierten mal wieder Hygieneregeln und