Keine Entwarnung bei Überschwemmungen in Australien

Überflutete Straßen in Windsor. Seit dem Wochenende wurden vor allem nördlich von Sydney Menschen in Sicherheit gebracht.

Rick Rycroft/AP/dpa

Parramatta. Australien erlebt die schlimmsten Überflutungen seit Jahrzehnten - und Wetterexperten geben keine Entwarnung. Erst im vergangenen Jahr hatten in der Region verheerende Brände gewütet.

Meteorologen haben trotz einer leichten Verbesserung des Wetters in Teilen des australischen Bundesstaates New South Wales vor weiteren Überflutungen in der Region gewarnt. Seit dem Wochenende wurden vor allem nördlich von Sydney 18.000 Men