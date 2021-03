Lage in England spitzt sich zu: Protest gegen Polizeigesetz schlägt in Gewalt um

Proteste gegen ein neues Polizeigesetz eskalierten in England.

dpa/Andrew Matthews

London. Rund 3000 Menschen protestierten unter dem Motto "Kill the Bill" – in Anlehnung an den Actionfilm "Kill Bill" – gegen die geplante Neufassung eines Polizeigesetzes, das den Sicherheitskräften mehr Befugnisse einräumen soll, Demonstrationen zu beschränken.

Die Randalierer zündeten Einsatzfahrzeuge an, warfen Steine und Feuerwerkskörper auf Beamte, beschmierten die Wände eines Polizeireviers und versuchten, die Fensterscheiben der Wache einzuschlagen – was am Sonntag in der westenglischen