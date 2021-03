Große Mehrheit will in den Osterferien zu Hause bleiben

Ein Osternest mit Schokohase und Schokoladeneiern ist in einer Wohnung zwischen Geschirr im Schrank versteckt.

Angelika Warmuth/dpa

Berlin. Experten und Politik warnen vor einer großen Reisewelle zu Ostern. Denn die Menschen drängt es nach Monaten im Lockdown nach draußen. Dabei wollen die allermeisten Deutschen zu Hause bleiben.

Angesichts stark steigender Corona-Infektionszahlen will eine große Mehrheit der Deutschen in den Osterferien zu Hause bleiben. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur gaben 79 Prozent