Mögliche Bombenexplosion in Behördengebäude in China: Mehrere Verletzte

Die Bombe explodierte offenbar in einer örtlichen Behörde.

imago images/ZUMA Wire

Guangdong. Berichten zufolge explodierte eine Bombe in einer örtlichen Behörde im Dorf Mingjing der Metropole Guangdong. Medien sprechen von einem "Kriminalfall".

Bei einer Explosion in Südchina hat es nach ersten Berichten mehrere Verletzte gegeben. Wie die Zeitung "Guangzhou Ribao" berichtete, explodierte am Montag offenbar eine Bombe in einer örtlichen Behörde im Dorf Mingjing im Bezirk Panyu der